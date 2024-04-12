Смородская объяснила, почему Дзюба больше не нужен «Локомотиву»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы в стане «железнодорожников».
«Я бы не продлевала контракт. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чём он силён, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужна скорость, дриблинг, а с этим у него хуже», - приводит слова Смородской «Чемпионат».
Срок действующего контракта Дзюбы истекает по окончании нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний нападающий провел 18 поединков. На счету Артёма четыре забитых мяча и три результативные передачи.
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