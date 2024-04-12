Смородская объяснила, почему Дзюба больше не нужен «Локомотиву»

«Я бы не продлевала контракт. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чём он силён, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужна скорость, дриблинг, а с этим у него хуже», - приводит слова Смородской «Чемпионат».