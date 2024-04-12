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В «Оренбурге» сделали заявление по матчу с «Пари НН»

12 Апреля 2024 • 10:44 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», в разговоре с журналистами высказался о проведении ближайшего матча против «Пари НН».

«Вода поднимается в пойме реки Урал. То, что рядом с Уралом, там затопило. Стадион строился по всем правилам и город живет обычной жизнью. Поэтому продолжаем работать в штатном режиме. Матч в силе», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится на арене «Газовик» в воскресенье, 14 апреля. Начало запланировано в 12:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место, а гости – десятое.

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