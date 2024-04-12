Бушманов рассказал, чего ждать от матча «Спартака» в Сочи

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем гостевом матче «красно-белых» против «Сочи».

«В матче «Сочи» - «Спартак» стоит ждать бескомпромиссной борьбы и интересной игры. У «Спартака» будет настрой только на победу, поэтому будет интересно посмотреть на атакующий футбол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч между командами пройдет на стадионе в Сочи завтра, 13 апреля. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают последнее место, а гости находятся на шестой позиции.