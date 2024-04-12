Тюкавин продолжает верить в чемпионство «Динамо»

Центрфорвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался относительно шансов своей команды побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Чемпионская гонка для «Динамо» окончена? Нет, конечно. Мы будет стараться. Впереди важные восемь игр», - приводятся слова Тюкавина на страницах Sport24.

В последнем матче чемпионата страны «Динамо» на своем поле принимало «Спартак». «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2. После 22 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов и находятся на третьем месте. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.