Булыкин отреагировал на отставку в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об увольнении технического директора «Спартака» Пол Эшуорта.

«Даже сложно что-то сказать о его работе. Его толком никто и не знает. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, что-то намечается», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что английский функционер работал в московском клубе с 2022 года.

В последнем поединке чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Динамо». Подопечные Гильермо Абаскаля отпраздновали победу со счетом 2:1. После 22 матчей «красно-белые» с 35 баллами находятся на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.