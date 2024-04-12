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Нино объяснил, почему Марио Фернандес до сих пор не выучил русский

12 Апреля 2024 • 10:13 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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13.04 17:00

Марио Фернандес по-прежнему не знает русского языка из-за своей своей застенчивости, уверен его соотечественник и партнёр по питерскому «Зениту» Нино.

«Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Фернандес известен прежде всего благодаря 10-летнему выступлению в составе ЦСКА. Марио успел оформить российское гражданство и стать четвертьфиналистом ЧМ-2018 вместе со сборной России.

В 2022 году Фернандес уехал играть в Бразилию, однако уже в следующем году вернулся в Россию.

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