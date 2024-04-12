Нино объяснил, почему Марио Фернандес до сих пор не выучил русский

Марио Фернандес по-прежнему не знает русского языка из-за своей своей застенчивости, уверен его соотечественник и партнёр по питерскому «Зениту» Нино.

«Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Фернандес известен прежде всего благодаря 10-летнему выступлению в составе ЦСКА. Марио успел оформить российское гражданство и стать четвертьфиналистом ЧМ-2018 вместе со сборной России.

В 2022 году Фернандес уехал играть в Бразилию, однако уже в следующем году вернулся в Россию.