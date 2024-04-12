Камоцци прокомментировал отставку в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказался об отставке технического директора «Спартака» Пола Эшуорта.
«Я не ознакомлен с деталями работы Эшуорта в «Спартаке» и не знаю, как он развивался в клубе, поэтому мне сложно дать оценку. Что касается его будущего, такой специалист найдет работу в Европе», - приводит слова Федуна «РБ Спорт».
Напомним, что Эшуорт работал в российском клубе с сентября 2022 года.
После 22 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшей встрече подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют с «Сочи».
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