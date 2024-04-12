Камоцци прокомментировал отставку в «Спартаке»

«Я не ознакомлен с деталями работы Эшуорта в «Спартаке» и не знаю, как он развивался в клубе, поэтому мне сложно дать оценку. Что касается его будущего, такой специалист найдет работу в Европе», - приводит слова Федуна «РБ Спорт».