«Нет интриги»: Мостовой дал уверенный прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»

Бывший полузащитник национальной сборной России Александр Мостовой поделился мыслям о предстоящей встрече между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Для меня тут интриги нет. Команда Семака без особых проблем наберет три очка. Все поняли, что «Краснодар» до и после зимней паузы - почти разные команды. Ставлю на победу «Зенита», - приводит слова Мостового «Всепроспорт».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 13 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева находятся на второй позиции, а гости занимают первое место.