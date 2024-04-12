Деменко назвал фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»

Экс-футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«В этом матче настраивать никого не нужно, мотивации достаточно. «Зениту» будет проще, ведь он пятикратный чемпион. Когда команда знает, в какой момент нужно собраться. Фаворит, конечно, «Зенит», - передает слова Деменко Metaratings.ru.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «быки» занимают второе место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» лидируют с отрывом в одно очко