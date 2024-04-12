Мележиков - об уходе Эшуорта: «Я поздравляю «Спартак»

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе технического директора Пола Эшуорта из столичного клуба. Накануне «красно-белые» отрапортовали о досрочном завершении сотрудничества с функционером.

«Как могу прокомментировать уход Эшуорта? Я поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев», - передает слова Мележикова Metaratings.ru.

После 22 проведенных матчей в Российской премьер-лиге «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле встретятся с «Сочи».