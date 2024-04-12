ЦСКА может продлить контракт с полузащитником

Чилийский легионер Виктор Мендес может подписать новый трудовой договор с московским ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Согласно сведениям источника, руководство «армейского» клуба хочет пролонгировать сотрудничество с полузащитником до середины 2026 года. Москвичи досрочно активируют опцию продления контракта. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 19 матчей, отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость Мендеса оценивается в пять миллионов евро.