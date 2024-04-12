Сафонов рассказал, как изменился Мусаев после отсутствия в «Краснодаре»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, как изменился главный тренер команды Мурад Мусаев после отсутствия в клубе.

«В чём изменился Мусаев после трёх лет отсутствия в «Краснодаре»? Я думаю, стал немного прагматичнее», - передает слова Сафонова «Известия».

Мусаев возглавил краснодарский клуб до конца сезона, сменив на посту рулевого сербского специалиста Владимира Ивича. В ближайшем матче «быки» на своем поле примут петербургский «Зенит».

После 22 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, а «Зенит» является лидером соревнований.