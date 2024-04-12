Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Мы настроены победить «Зенит»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» - наш главный конкурент, поэтому предстоящий матч можно назвать ключевым. Понятно, что соперник серьёзный, с сильным составом. Будет непросто, но мы настроены на победу», - передает слова вратаря «Известия».

Центральный поединок 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится на стадионе «быков» 13 апреля. В преддверии этого матча хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости находятся на первой позиции.