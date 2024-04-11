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Миранчук сыграл на «Энфилде»

11 Апреля 2024 • 23:49 Комментировать
Аталанта
...
Ливерпуль
18.04 22:00

Вечером четверга «Аталанта» громит «Ливерпуль» у него же дома на «Энфилде». На 89-й минуте игры Джан Пьеро Гасперини, наконец, выпустил полузащитника Алексея Миранчука. Заменил россиянин Шарля де Кетеларе.

Напомним, что «Аталанта» свой первый гол в игре оформила в первом тайме усилиями Джанлуки Скамакки. В тайме втором итальянец удвоил преимущество бергамасков, а довёл счёт до разгромного хорватский полузащитник Марио Пашалич.

Текстовая трансляция матча «Ливерпуль» - «Аталанта» проходит у нас на портале. Ответная игра пройдёт в Бергамо на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ
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