Стало известно, какую компенсацию получил Эшуорт за досрочный уход из «Спартака»

Раскрыта информация о том, на каких условия Пол Эшуорт, занимавший должность технического директора «Спартака», покинул московский клуб.

По данным издания «Чемпионат», соглашение функционера было рассчитано до лета 2025 года, а не до лета 2024, поэтому он получил солидную компенсацию от «красно-белых» за досрочное расторжение контракта.

Англичанин работал в «Спартаке» с 2022 года. Сначала он занимал должность спортивного директора, однако после прихода в клуб Томаша Амарала стал техническим директором команды.

Добавим, что после 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 набранных баллов.