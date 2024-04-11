«Зенит» поздравил Малкома с новым трофеем

«Аль-Хиляль», в составе которого играет Малком Фелипе, бывший игрок питерского «Зенита» завоевал Суперкубок Саудовской Аравии. Команда Малкома разгромила «Аль-Иттихад» со счётом 4:1.

«Сине-бело-голубые» не остались в стороне и поздравили с достижением свою бывшую бразильскую звезду посредством соцсетей.

«Аль-Хиляль» и Малком стали обладателями Суперкубка Саудовской Аравии! Малком открыл счёт на 5 минуте против «Аль-Иттихада» и забил второй на 89-й! Браво, Малки!», - пишет пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Малком перебрался на Ближний Восток летом 2023 года после четырёх лет в «Зените».