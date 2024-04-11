Форвард «Рубина» Даку тренируется индивидуально

Нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной Албании Мирлинд Даку тренируется в индивидуальном режиме. Об этом сообщил главный тренер «рубиновых» Рашид Рахимов.

Напомним, что в матче с «Оренбургом» в гостях (0:3) «Рубин» потерял Даку из-за травмы.

«Искусственное покрытие, конечно, для таких игроков рослых… у него два раза ушла нога, ждём и смотрим. Сегодня индивидуально поработает, потом посмотрим», - говорит Рахимов пресс-службе «Рубина».

Рахимов добавил, что у него пока что нет опасений по поводу того, что Мирлинд выбыл до конца сезона. Его национальная сборная, сборная Албании, напомним, пробилась на Евро-2024 в Германию.