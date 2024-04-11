Балахнин — о матче с «Краснодаром»: «Зенит» ещё не выкладывался на полную»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 24-го тура первенства страны между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Трудно определить состояние «Краснодара», они хорошо укомплектованы, как и «Зенит». И даже отсутствие Вендела не может ничего гарантировать. Мне кажется, «Зенит» ещё не выкладывался на полную, сделают ли они это на матче с «Краснодаром» мы увидим», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Стоит напомнить, что встреча между коллективами Сергея Семака и Мурада Мусаева состоится 13 апреля в Краснодаре. Игра стартует в 17.00 по столичному времени.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в чемпионате России, заработав 44 балла. Что касается «Краснодара», то он с 43 очками находится позади петербуржцев.