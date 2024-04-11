Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе французского клуба к защитнику «Сочи»

Футбольный агент Младлен Ратковица, представляющий игрока обороны «Сочи» Вани Дркушича, отреагировал на информацию об интересе к его клиенту из чемпионата Франции.

«Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран. Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ. «Сочи» находится в решающем моменте сезона, ему нужно сосредоточиться на играх», — цитирует агента издание Metaratings.ru.

Ранее приводилась информация, что в услугах словенского футболиста заинтересован «Нант». При этом сообщалось, что в «Сочи» готовы рассмотреть продажу Дркушича, если клуб Лиги 1 сделает официальное предложение.

В нынешнем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 18 матчей, сумев забить в них два мяча. Трансферная стоимость словенского футболиста сейчас составляет 3 миллиона евро.