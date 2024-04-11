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Шикунов – об уходе Эшуорта из «Спартака»: Пришёл, ушёл, а никто и не понял

11 Апреля 2024 • 22:30 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.55
13.04 14:00

Александр Шикунов, бывший спортивный директор «красно-белых», дал свой комментарий об уходе из клуба технического директора Пола Эшуорта.

- Мы его и не заметили. Пришел, ушел, а никто и не понял. 99 процентов людей не знают, что он был в клубе. Зашел и молча вышел. Что он делал - не знаю, - передаёт слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

11 апреля московский «Спартак» в своих социальных сетях сообщил, что клуб расстался с техническим директором Полом Эшуортом, ранее англичанин работал в должности спортивного директора «Спартака».

Команда, которую возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, в 22 турах набрала 35 очков и располагается на шестой строчке в таблице. 13 апреля «красно-белые» сыграют против «Сочи».


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