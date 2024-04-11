Шикунов – об уходе Эшуорта из «Спартака»: Пришёл, ушёл, а никто и не понял

Александр Шикунов, бывший спортивный директор «красно-белых», дал свой комментарий об уходе из клуба технического директора Пола Эшуорта.

- Мы его и не заметили. Пришел, ушел, а никто и не понял. 99 процентов людей не знают, что он был в клубе. Зашел и молча вышел. Что он делал - не знаю, - передаёт слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

11 апреля московский «Спартак» в своих социальных сетях сообщил, что клуб расстался с техническим директором Полом Эшуортом, ранее англичанин работал в должности спортивного директора «Спартака».

Команда, которую возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, в 22 турах набрала 35 очков и располагается на шестой строчке в таблице. 13 апреля «красно-белые» сыграют против «Сочи».