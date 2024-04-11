Известны примерные сроки восстановления Марадишвили

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили может вернуться на футбольное поле к августу – такой прогноз врачей, говорит Сергей Юран, главный тренер нижегородского коллектива.

«В воскресенье оетит обратно, с понедельника-вторника приступит к восстановлению. Врачи прогнозируют возвращение в строй в августе», - говорит Юран «Чемпионату».

Напомним, что в матче с «Краснодаром» (3:4) в минувшие выходные Марадишвили получил тяжёлую травму крестообразной связки колена. В четверг Константина прооперировали в Германии в городе Мюнхен.

«В Марадишвили, Кучаеве мы видели усиление. Что сделаешь, будем крепчать дальше», - добавляет с грустью Сергей Николаевич.