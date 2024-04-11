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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба ищет варианты трудоустройства, приоритет – клуб Слуцкого слухи

11 Апреля 2024 • 22:00 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба может в будущем перейти в клуб, который тренирует его хороший знакомый Леонид Слуцкий – китайский «Шанхай Шеньхуа».

Как сообщает «Чемпионат», в «Локомотиве» сомневаются в необходимости продления контракта с Дзюбой, если его не продлят автоматически. Для автоматического продления Артёму остаётся набрать три результативных действия в Российской премьер-лиге.

Сам форвард на случай, если останется без клуба, уже ищет варианты будущего трудоустройства. Его приоритет – «Шанхай Шеньхуа». Также Дзюбой не против будут усилиться «Химки», тульский «Арсенал» и московская «Родина», если у какого-то из этих клубов получится выйти в РПЛ по окончании сезона.

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Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги
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