Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба может в будущем перейти в клуб, который тренирует его хороший знакомый Леонид Слуцкий – китайский «Шанхай Шеньхуа».

Как сообщает «Чемпионат», в «Локомотиве» сомневаются в необходимости продления контракта с Дзюбой, если его не продлят автоматически. Для автоматического продления Артёму остаётся набрать три результативных действия в Российской премьер-лиге.

Сам форвард на случай, если останется без клуба, уже ищет варианты будущего трудоустройства. Его приоритет – «Шанхай Шеньхуа». Также Дзюбой не против будут усилиться «Химки», тульский «Арсенал» и московская «Родина», если у какого-то из этих клубов получится выйти в РПЛ по окончании сезона.