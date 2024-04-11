Салихова — об уходе Эшуорта: «Первый спортивный директор под управлением Жданова и Матыцына оказался комом»

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход технического директора «красно-белых» Пола Эшуорта.

«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом. Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» — приводит слова Салиховой издание «СЭ».

Англичанин работал в «Спартаке» с 2022 года. Изначально он занимал должность спортивного директора, однако после прихода в клуб Томаша Амарала стал техническим директором команды.

Добавим, что после 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 35 набранных баллов.