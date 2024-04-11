Кабелла — о победе над «Порту» в Лиге чемпионов: «Краснодар» совершил подвиг»

Экс-хавбек «Краснодара» Реми Кабелла вспомнил период игры в составе «быков».

Напомним, француз Кабелла выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год, после чего вернулся на родину, где сначала представлял «Монпелье», а затем и «Лилль».

«Я приехал в Россию, и мы совершили подвиг, пройдя «Порту». Но затем, в матче с «Олимпиакосом» я повреждаю крестообразную связку. Десять месяцев спустя я возвращаюсь и забиваю на выезде в матче с ПАОКом в квалификации к Лиге чемпионов. Это является одним из моих лучших воспоминаний», — цитирует игрока издание L'Équipe.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/2020 со счётом 3:2.

В текущем сезоне 34-летний Кабелла провёл за «Лилль» 31 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 4 миллиона евро.