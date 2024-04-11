Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал свой комментарий об отставке из московского клуба технического директора Пола Эшуорта.

- Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Пришли новые люди и по-новому будут мести метлу, - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В четверг, 11 апреля пресс-служба «Спартака» официально сообщила о прекращении сотрудничества с Эшуортом. Специалист работал в клубе с 2022 года, изначально англичанин был спортивным директором, но позже сменил должность. «Спартак» идёт на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.