Радимов — о выборе лучшего тренера марта в РПЛ: «Карпин качественнее всех подготовил «Ростов»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о том, что наставник «Ростов» Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ по итогам прошлого месяца.

«Выиграл три стартовых матча весной, качество игры – очень хорошее, а разгром «Динамо» – как вишенка на торте, что первые матчи в этом плане были неслучайны. «Ростов» заслуживает лучших слов. В моём понимании Карпин лучше всех подготовил команду», — цитирует Радимова пресс-служба РПЛ.

Стоит отметить, что в первый весенний месяц коллетив Карпина обыграл «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

В итоге после 22 туров южане располагаются на девятой позиции турнирной таблицы первенства страны.

Команда заработала 31 балл. В следующем матче «Ростов» отправится в гости к воронежскому «Факелу». Встреча состоится 14 апреля.