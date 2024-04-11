Пономарёв рассказал, какой результат будет хорошим для ЦСКА в матче с «Локомотивом»

​Ветеран «армейцев» Владимир Пономарёв дал свой комментарий о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Напомним, встреча пройдёт на «РЖД Арене» 13 апреля, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

- Я думаю, если ЦСКА сыграет вничью, то это будет нормально. Потеряют обе команды очки - ничего страшного, это ведь две команды, которые претендуют на второе-третье место. Поэтому обе команды будут осторожничать и сыграют от обороны, - приводит слова Пономарёва Rusfootball.info.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 36 очков и идёт на пятой строчке в турнирной таблице. ЦСКА имеет в своей копилке столько же баллов, но располагается на строчку выше из-за лучших дополнительных показателей.