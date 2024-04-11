Экс-игрок «Локомотива» считает, что Дзюба по своему потенциалу может играть лучше

По словам бывшего футболиста «Локомотива» Сергея Гуренко, форвард «железнодорожников» Артём Дзюба по своему потенциалу может показывать более качественный футбол.

- Мне трудно это судить, это от него всё зависит. По мне, он сейчас по своему потенциалу выше, чем он показывает. С чем это связано я не знаю. Или мотивация, или физические кондиции, - цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Напомним, Дзюба, четвертьфиналист домашнего чемпионата мира, пополнил состав «Локомотива» в 2023 году. В этом сезоне в активе 35-летнего форварда четыре гола и столько же ассистов на своих партнёров в 23 матчах за «Локомотив». Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024 года, при этом может быть продлен автоматически после выполнения определенных условий.

«Локомотив» 13 апреля примет на своем поле ЦСКА, встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.