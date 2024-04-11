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Балахнин объяснил, почему Карпин заслужил звание лучшего тренера РПЛ в марте

11 Апреля 2024 • 20:43 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ по итогам прошлого месяца.

«Я думаю, Валерий Карпин заслуженно лучший тренер РПЛ по результатам марта. Команда набрала больше очков, чем «Зенит». Это действительно хорошее начало и тут нет ничего неестественного», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что в первый весенний месяц коллетив Карпина обыграл «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

В итоге после 22 туров южане располагаются на девятой позиции турнирной таблицы первенства страны. Команда заработала 31 балл.

В следующем матче «Ростов» отправится в гости к воронежскому «Факелу». Встреча состоится 14 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин РПЛ ещё теги

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