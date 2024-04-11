Эшуорт не смог оценить свою работу в «Спартаке»

Бывший технический директор московского «Спартака» Пол Эшуорт не стал отвечать на вопрос после увольнения из клуба.

«Могу ли оценить свою работу в клубе? Нет, спасибо», — приводит слова Эшуорта издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 11 апреля «Спартак» официально объявил о расставании с Эшуортом, который занимал должность технического директора клуба, а ранее был спортивным директором команды.

Сейчас «Спартак» занимает шестую позицию в чемпионате России, заработав 35 баллов за 22 поединка.

В ближайшие выходные дни «красно-белые» проведут выездной матч против «Сочи». Встреча 24-го тура РПЛ состоится 13 апреля, начало — в 14:00 по мск.