Петрушин уверен, что по итогам матча «Краснодар» - «Зенит» может определиться чемпион

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых интригующих матчах в предстоящем туре РПЛ.

- Считаете ли матч «Краснодар» - «Зенит» ключевым в борьбе за золото?

- Да. Все-таки это команды, находящиеся рядом в таблице, и разрыв у них всего в одно очко. Очень важно в очной борьбе с конкурентом брать очки. «Зенит» это касается в меньшей степени, но он может начать нервничать. Такие матчи называют игрой за шесть очков, а тут еще матч будет за лидерство в таблице. Если выиграют питерцы, то уже можно будет сказать, что они снова станут чемпионами.

- Ничья устроит больше «Зенит»?

- Наверное, «Зенит». «Краснодару» надо выигрывать. Именно в таких матчах и решается судьба золотых медалей.

- В чем шансы «Краснодара» на победу?

- Он играет дома, и придет полный стадион болельщиков. На такие матчи настраивать игроков не придется. На кону слишком многое. Мне сложно сказать, какая тактика принесла бы успех хозяевам, это тренерский вопрос, но если оценивать исполнителей, то шансы «Зенита» выше.

- Еще одна интересная игра в туре: «Локомотив» - ЦСКА. Какими видите расклады в этой паре?

- «Локомотив» провел непростой матч в Грозном. Тем более, есть своя ситуация вокруг главного тренера. Но «железнодорожники» показали, что они вполне конкурентоспособны. Думаю, что хозяева будут иметь преимущество в этом матче. Хотя и ЦСКА в последней игре показал зрелищный футбол. Игра у «армейцев» получилась. С другой стороны, они сейчас выступают неровно. На вторые таймы их часто не хватает функционально. Поэтому в матче многое будет зависеть от физической готовности футболистов ЦСКА.

- «Спартак» поедет в гости к «Сочи», который с приходом нового главного тренера не проигрывает. Потеряют ли там москвичи очки?

- Думаю, потеряют. Матч с «Динамо» «Спартак» выиграл только благодаря ошибкам вратаря хозяев. А в атаке «красно-белые» были беззубыми. И тут надо задавать вопросы Абаскалю. Никто не знает, какой состав он предпочтет в очередном матче. А в предстоящем матче от этого многое будет зависеть. Смешно читать, что он выбирает состав, общаясь с богом. Это еще раз говорит о том, что он не знает своих футболистов и их потенциал. Поэтому идет шараханье при выборе состава. В первом тайме матча с «Динамо» вообще был тихий ужас. Только когда во втором тайме Абаскаль выпустил четырех новых игроков, «Спартак» смог что-то наладить в атаке. Так что я думаю, «Сочи» вполне может обыграть такой «Спартак».

- «Динамо» теряет позиции. В выездном матче с «Уралом» допускаете новую осечку?

- У «Динамо» в последнее время тяжело проходят матчи с командами, которые борются за выживание. Иногда это сложнее, чем играть с претендентами на медали. Так что жду непростого матча. Надеюсь, «Динамо» не повторит матч со «Спартаком» и наберет три очка. Учитывая, что в этом туре лидеры играют между собой, есть хорошие шансы остаться в борьбе за чемпионство. Тогда и концовка сезона будет интереснее. Тем более, москвичам еще играть и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Поэтому никак нельзя терять свои очки.

Елена Григорьевская