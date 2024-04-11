Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин уверен, что по итогам матча «Краснодар» - «Зенит» может определиться чемпион эксклюзив

11 Апреля 2024 • 21:20 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.55
13.04 14:00

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых интригующих матчах в предстоящем туре РПЛ.

- Считаете ли матч «Краснодар» - «Зенит»  ключевым в борьбе за золото?

- Да. Все-таки это команды, находящиеся рядом в таблице, и разрыв у них всего в одно очко. Очень важно в очной борьбе с конкурентом брать очки. «Зенит» это касается в меньшей степени, но он может начать нервничать. Такие матчи называют игрой за шесть очков, а тут еще матч будет за лидерство в таблице. Если выиграют питерцы, то уже можно будет сказать, что они снова станут чемпионами.

- Ничья устроит больше «Зенит»?

- Наверное, «Зенит». «Краснодару» надо выигрывать. Именно в таких матчах и решается судьба золотых медалей.

- В чем шансы «Краснодара» на победу?

- Он играет дома, и придет полный стадион болельщиков. На такие матчи настраивать игроков не придется. На кону слишком многое. Мне сложно сказать, какая тактика принесла бы успех хозяевам, это тренерский вопрос, но если оценивать исполнителей, то шансы «Зенита» выше.  

- Еще одна интересная игра в туре: «Локомотив» - ЦСКА. Какими видите расклады в этой паре?

- «Локомотив» провел непростой матч в Грозном. Тем более, есть своя ситуация вокруг главного тренера. Но «железнодорожники» показали, что они вполне конкурентоспособны. Думаю, что хозяева будут иметь преимущество в этом матче. Хотя и ЦСКА в последней игре показал зрелищный футбол. Игра у «армейцев» получилась. С другой стороны, они сейчас выступают неровно. На вторые таймы их часто не хватает функционально. Поэтому в матче многое будет зависеть от физической готовности футболистов ЦСКА.  

- «Спартак» поедет в гости к «Сочи», который с приходом нового главного тренера не проигрывает. Потеряют ли там москвичи очки?

- Думаю, потеряют. Матч с «Динамо» «Спартак» выиграл только благодаря ошибкам вратаря хозяев. А в атаке «красно-белые» были беззубыми. И тут надо задавать вопросы Абаскалю. Никто не знает, какой состав он предпочтет в очередном матче. А в предстоящем матче от этого многое будет зависеть. Смешно читать, что он выбирает состав, общаясь с богом. Это еще раз говорит о том, что он не знает своих футболистов и их потенциал. Поэтому идет шараханье при выборе состава. В первом тайме матча с «Динамо» вообще был тихий ужас. Только когда во втором тайме Абаскаль выпустил четырех новых игроков, «Спартак» смог что-то наладить в атаке. Так что я думаю, «Сочи» вполне может обыграть такой «Спартак».    

- «Динамо» теряет позиции. В выездном матче с «Уралом» допускаете новую осечку?

- У «Динамо» в последнее время тяжело проходят матчи с командами, которые борются за выживание. Иногда это сложнее, чем играть с претендентами на медали. Так что жду непростого матча. Надеюсь, «Динамо» не повторит матч со «Спартаком» и наберет три очка. Учитывая, что в этом туре лидеры играют между собой, есть хорошие шансы остаться в борьбе за чемпионство. Тогда и концовка сезона будет интереснее. Тем более, москвичам еще играть и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Поэтому никак нельзя терять свои очки.   

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Алексей Петрушин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
21:29
Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал
21:20
Петрушин уверен, что по итогам матча «Краснодар» - «Зенит» может определиться чемпион
20:43
Эшуорт не смог оценить свою работу в «Спартаке»
20:33
Балахнин рассказал, в чём видит шанс «Краснодара» в матче с «Зенитом»
20:18
«Спартак» расстался с Эшуортом
20:12
Точилин: «Сочи» является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место»
19:39
Григорян назвал единственного тренера, который подходит «Спартаку»
19:26
Эксперт рассказал, почему матч с «Сочи» будет непростым для «Спаратка»
19:08
Бояринцев: «Если «Сочи» не обыграет «Спартак», клубу будет тяжело спастись»
18:41
Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы поиграть за «Спартак»
17:41
Гладилин: «Потенциально лидером «Спартака» мог бы стать Бабич»
17:33
Гладилин: Джикия остаётся лидером «Спартака»
17:21
Нидерландский журналист: «Экстрадиция Промеса может занять очень много времени»
16:57
Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»
16:28
Гаджиев: «Квалификация Бердыева не вызывает сомнений, а всё остальное — дело руководства «Спартака»
15:51
«Нант» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Дркушичу
15:35
Агент Дркушича: «Несколько французских клубов следят за Ваней»
14:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Сочи — Спартак РПЛ — 13 апреля 2024
14:36
Ставка и прогноз на матч Сочи — Спартак чемпионата России — 13 апреля 2024
14:14
Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»
13:44
Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс
13:15
Деменко назвал идеального тренера для «Спартака»
13:07
Ледяхов — о трансферах «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит»
10:15
Ледяхов — об игре «Спартака» в матче с «Динамо»: «Удручающее зрелище»
09:11
Ледяхов отметил заслуги Федуна перед «Спартаком»
10 Апреля
19:51
Газизов уверен, что Бердыев помог бы «Спартаку»
19:10
Тарханов надеется, что «Сочи» обыграет «Спартак»
17:58
Испанский журналист: «Не верю, что при Абаскале «Спартак» выиграет чемпионат»
17:30
Фёдоров: «Пошёл бы Бердыев в «Спартак»? А почему нет?»
17:02
Попов: «Тихонов — самый лучший вариант для «Спартака» 1
15:25
Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» 10
14:36
Камоцци: «Сарри не подходит для российского футбола»
14:10
Колосков: «Будет логично, если «Спартак» даст Абаскалю доработать сезон»
13:04
Радимов считает, что «Сочи» будет сложно играть против «закрытых» команд
12:32
«Спартаку» предлагают наставника «Крыльев Советов» Осинькина в качестве возможного сменщика Абаскаля
12:26
Рианчо: «Будет несправедливо, если Абааскаль финиширует в топ-3, а его уволят»
11:18
«Спартак» согласовал условия личного соглашения с Янсеном
10:55
Игрок «Сочи» Заика: «Мы получаем удовольствие от своей игры»
10:30
Радимов: «Ивича мы все видели — он не для «Спартака»
09 Апреля
22:28
Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи – Спартак чемпионата России – 13 апреля 2024
17:56
Мостовой: «Абаскаль уже просто отдыхает в «Спартаке»
16:17
Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера
15:17
Червиченко: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль»
14:56
Кузьмичёв: «Отставка Абаскаля — это лишь вопрос времени»
14:42
Лайкин: «Вижу, что в «Спартаке» все выкладываются на 100 процентов»
13:17
Камоцци: Абаскаль должен уйти
13:01
Шалимов: «В матче с «Ростовом» «Сочи» выглядел очень прилично»
12:11
Защитник «Сочи» Чистяков заявил, что переживает за своё будущее
11:48
Бушманов: «Янсен — спорная кандидатура для «Спартака»
11:33
В «Спартаке» сделали заявление о будущем Абаскаля
11:08
Губерниев: «Встрепенуть этот «Спартак» может только Черчесов»
11:06
Агент Маргасова высказался о будущем защитника в «Сочи»
08 Апреля
20:24
Ноздрин назвал двух главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
20:00
Ноздрин: «Джикия замечательно бы смотрелся с Бабичем»
19:40
Ноздрин: Я давно жду увольнения Абаскаля
18:32
Николай Заболотный назвал чудом серебро «Сочи» в РПЛ
18:03
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника «Ростова»
17:28
Кузьмичёв считает, что Бабич не сильнее Джикии 1
16:46
Николай Заболотный: «Карпин всегда выжимает максимум»
15:31
Соболев — о плотности в таблице: «Для «Спартака» это плюс»
15:23
Соболев — о календаре «Спартака»: «Это кайф»
15:01
Зиньковский признан лучшим игроком марта в «Спартаке»
14:01
Дьяков согласился с Геничем, что Соболева нельзя назвать лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак»
13:50
Дьяков: «Ростов» мог забить «Динамо» 7-8 голов, зато «Спартаку» команда Лички ничего не позволила
13:42
Бушманов считает Бабича одним из лучших защитников в РПЛ
07 Апреля
22:48
«Спартак» не уволит Абаскаля до матча с «Сочи»
22:28
Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона
15:37
Жоаозиньо: «Буду рад вернуться обратно в Россию»
11:59
Кравцов: «Ростов» не удивил» 1
00:12
Тарханов: Думаю, что «Сочи» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
21:55 · Россия. Премьер-лига
Салихова — об уходе Эшуорта: «Первый спортивный директор под управлением Жданова и Матыцына оказался комом»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Кабелла — о победе над «Порту» в Лиге чемпионов: «Краснодар» совершил подвиг»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал
21:17 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о выборе лучшего тренера марта в РПЛ: «Карпин качественнее всех подготовил «Ростов»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, какой результат будет хорошим для ЦСКА в матче с «Локомотивом»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» считает, что Дзюба по своему потенциалу может играть лучше
20:43 · Россия. Премьер-лига
Балахнин объяснил, почему Карпин заслужил звание лучшего тренера РПЛ в марте
20:43 · Россия. Премьер-лига
Эшуорт не смог оценить свою работу в «Спартаке»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Надеюсь, ЦСКА займёт третье место и Кубок зацепит»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Тарасов рассказал, на кого бы поставил в матче «Локомотив» — ЦСКА
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» расстался с Эшуортом официально
20:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Сочи» является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место»
20:03 · Кубок России
Виллиан Роша сделал татуировку с Кубком России фото
19:54 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»
Все новости
Рекомендуем