Пономарёв: «Надеюсь, ЦСКА займёт третье место и Кубок зацепит»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о результатах «красно-синих» в нынешнем сезоне.

«Ничего страшного нет, что ЦСКА уже не станет чемпионом. Я надеюсь, что команда займет третье место, ну и Кубок зацепит! Это будет вообще сказка», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

На данный момент, ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды Владимира Федотова 36 набранных очков. Отставание «армейцев» от идущего на третьей позиции «Динамо» составляет всего два балла.

13 апреля «Локомотив» примет ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.