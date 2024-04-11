Московский ЦСКА не делал предложение защитнику Виллиану Роше по продлению контракта. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА пока не делал официального предложения по продлению контракта Виллиану Роше и его представителям, клуб вёл предварительные консультации со стороной игрока и на зарплате не было акцента. При этом, в агентстве считают, что летом смогут подобрать Роше новый клуб с зарплатой выше, чем в России. К защитнику проявляют интерес в том числе из Турции и Саудовской Аравии», - сообщает наш источник.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предложил бразильцу новый контракт, однако в агентстве его условия назвали неприемлемыми.