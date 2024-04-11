Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых интригующих матчах в предстоящем туре РПЛ.

- Главный матч тура – «Краснодар» - «Зенит». Он может стать решающим в борьбе за золото?

- Не в полной мере, но это будет важная игра, которая может многое прояснить. «Зенит» выглядит получше южан, но шанс у «быков» есть, и они будут цепляться за каждую свою возможность. Хотя у них не все хорошо, если судить по последним турам. Пропустить три мяча от середняка - для лидера чемпионата нехорошая тенденция. Благо, что он много забивает. После матча с «Зенитом» подопечные Мусаева могут потерять веру при неудачном исходе. Тем более, если поражение случится у них дома. Или наоборот. Поэтому результат будет важен для психологического состояния команды.

- Родные стены могут помочь «быкам»?

- Безусловно, дома легче играть. Но это не будет ключевым фактором.

- В чем вы видите шансы южан на победу?

- Только в слаженных действиях. Если команда пойдет путем яркой игры: «Сам играй и другому дай», то она может печально закончить.

- Ничья больше устроит «Зенит»?

- Да. Питерцы идут впереди. У них есть небольшой гандикап, поэтому ничья им выгоднее.

- Вторая игра тура с приставкой супер – «Локомотив» - ЦСКА. Какие мысли по этой встрече?

- ЦСКА сейчас выглядит увереннее, интереснее. Кажется, что у него больше шансов на победу. Но если проанализировать, вряд ли это будет ключевым моментом. Последняя игра «железнодорожников» воодушевила и добавила настроение и психологический подъем. Если будет играть Дзюба, это тоже даст свои плюсы команде. Встреча тоже будет непредсказуемая, как и «Краснодар» - «Зенит», и я бы не назвал лидера в этой паре.

- В чем видите проблемы «Локомотива», потому что ожидалось, что команда весной будет лучше смотреться, а тут уже заговорили об отставке Галактионова?

- Команда явно играет не в свою силу. Очевидно, что нет стабильной, поставленной игры. Но команда очень эмоциональная. Когда на поле выходил Дзюба, от него многое зависело, в том числе, как он заведет «железнодорожников» своими эмоциями.

- Стоит ли «Локомотиву» так уж сильно рассчитывать на Дзюбу, который нестабильно выходит на поле? Может, без него учиться играть?

- Давно пора. Команда, зависимая от одного футболиста, - не команда. Это хорошо видно на примере «Спартака». Нет Промеса и нет команды. Это же можно сказать и про «Зенит» и его зависимость от Малкома, но в меньшей степени, потому что там много и других ярких футболистов. Тот же Вендел, который, кстати, пропустит встречу с «Краснодаром». Есть молодой, многообещающий Педро, который смотрится интересно.

- Вендел – это большая потеря для питерцев?

- Безусловно. Но это не определяющая потеря. Понятно, что «Зениту» будет сложнее, но он может выстроить игру и без него.

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- Не считаете, что Педро сейчас более значим для «Зенита»?

- Рано так говорить. Он только начинает свой путь. Да, он ярок и интересен. На него приятно смотреть. Он забивает, но еще не стабилен в силу возраста. Уже в следующем сезоне будет виднее, как он станет себя проявлять. Пока он дает вспышки, но не является командообразующим футболистом.

- «Спартак» может потерять очки с «Сочи»?

- Это вполне вероятно, потому что «Сочи» отступать некуда. Я не вижу никакого преимущества у «Спартака». Южане играют в очень хороший футбол, что мы увидели в матче с «Ростовом». «Спартак» выиграл у «Динамо», но он не показал уверенной игры.

- Вам не кажется, что этот матч может стать последним для Абаскаля, потому что еще до игры с «Динамо» ходили такие разговоры?

- Не вижу смысла делать на этом акцент. До конца сезона осталось немного, и какой смысл его убирать? Думаю, было бы логично, если бы он доработал до конца сезона, а потом решать.

Елена Григорьевская