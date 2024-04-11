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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов рассказал, на кого бы поставил в матче «Локомотив» — ЦСКА

11 Апреля 2024 • 20:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.80 X 3.40 2 2.50
13.04 19:30

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура первенства страны между «железнодорожниками» и ЦСКА.

Стоит напомнить, что Тарасов защищал цвета «Локомотива» с 2010 по 2019 год.

«Буду болеть за «Локо» в дерби с ЦСКА, желаю победы. Понимаю, что будет сложная игра, ведь команда сейчас не в лучшей форме находится. Если бы у меня попросили дать прогноз, поставил бы на победу «Локо» со счётом 2:1», — приводит слова бывшего футболиста сборной России издание «Чемпионат».

«Красно-зелёные» примут дома ЦСКА 13 апреля. Встреча начнётся в 19:30 по столичному времени.

После 22 матчей в чемпионате России коллектив Михаила Галактионова находится на пятой позиции турнирной таблицы, заработав 36 баллов. Команда Владимира Федотова имеет такое же количество очков, но опережает «Локомотив» по дополнительным показателям.


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