«Спартак» расстался с Эшуортом

Пол Эшуорт покинул пост технического директора московского «Спартака». Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, англичанин работал в «Спартаке» с 2022 года. Изначально он занимал должность спортивного директора, однако после прихода в клуб Томаша Амарала стал техническим директором команды.

— Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем, — написала пресс-служба «красно-белых».

После 22 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 35 набранных очков.