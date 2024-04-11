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Точилин: «Сочи» является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место»

11 Апреля 2024 • 20:12 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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13.04 14:00

Экс-игрок московского «Динамо» Александр Точилин высказался о предстоящем матче 24-го тура первенства страны между «Сочи» и «Спартаком».

Ранее Точилин возглавлял южан с 2022 по 2023 год.

«Спартак» сейчас нестабилен, а «Сочи» показывает игру, но нет побед. Если «Сочи» победит, вряд ли это для кого-то станет неожиданностью. Может быть, «Сочи» даже является фаворитом в матче со «Спартаком», несмотря на последнее место», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

К слову, встреча между коллективами состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что после 22 туров в РПЛ «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 36 баллов. Что касается «Сочи», то команда расположилась на последней, 16-й позиции, имея на своём счету 15 очков.


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