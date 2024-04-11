Пименов назвал фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»

По мнению экс-игрока сборной России Руслана Пименова, «Зенит» в лучшей форме подходит к матчу 24-го тура РПЛ, нежели «Краснодар».

Напомним, встреча состоится 13 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ранее появилась информация, что на игре ожидается более 27 тысяч болельщиков.

- Сейчас «Краснодар» находится не в лучшей форме. «Зенит» наоборот стал увереннее. В матче в субботу петербуржцы будут фаворитами. Им нужно отрываться от конкурентов», - цитирует Пименова «РБ Спорт».

Коллектив Сергея Семака набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице. Команда Мурада Мусаева идёт следом за петербургским клубом, отставая на один балл.