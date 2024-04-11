Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Локомотив» - ЦСКА

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля.

По информации издания «Спорт-Экспресс», на данный момент на столичное дерби реализовано примерно десять тысяч билетов. При этом источник отмечает, что на матче ожидается 13 тысяч болельщиков.

Предстоящий матч чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА состоится 13 апреля, начало — в 19:30 по мск.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в таблице, а ЦСКА располагается на пятой позиции. У команд по 36 баллов.

Напомним, в первом круге РПЛ подопечные Владимира Федотова разгромили «железнодорожников» со счетом 4:1.