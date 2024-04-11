Григорян назвал единственного тренера, который подходит «Спартаку»

Тренер и эксперт Александр Григорян поделился мнением о том, кто мог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Что такое «Спартак»? Это гладиатор. Если брать тренерский цех, для «Спартака» есть один гладиатор, причем родной и зовут его Валерий Карпин», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» под руководством Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 35 набранных очков.

13 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Сочи» в рамках 24-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.