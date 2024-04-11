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Белоус считает Карпина лучшим тренером весны в РПЛ

11 Апреля 2024 • 19:29 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на информацию о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером РПЛ в марте.

Эксперт считает, что Карпин заслужил данную награду, ведь «Динамо» Лички сыграло неудачно, а к успехам Семака все привыкли.

«Можно говорить, что Карпин — лучший тренер весенней части чемпионата. Конечно, не совсем правильно так брать короткий отрезок, но после возобновления РПЛ, наверное, лучший», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Перед стартом 24-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 31 балл.

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Ростов Валерий Карпин Юрий Белоус ещё теги

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