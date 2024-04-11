Григорян ответил, есть ли у «Краснодара» шансы на чемпионство

По мнению известного российского тренера Александра Григоряна, «Краснодар» сейчас рано списывать со счетов.

По его словам, у игроков краснодарской команды горят глаза, а после прихода на пост главного тренера Мурада Мусаева футболисты воспряли в эмоциаональном плане.

- Не согласен с тем, что у них нет шансов на чемпионство. У Сперцяна увидел горящие глаза, у Кордобы крылья. С приходом Мусаева у них появились крылья. Их шанс в атакующих действиях, - сказал Григорян в эфире «Матч премьер».

Напомним, в марте из «Краснодара» был уволен Владимир Ивич, вместо него команду возглавил Мурад Мусаев. Соглашение со специалистом действует до конца сезона.