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Григорян ответил, есть ли у «Краснодара» шансы на чемпионство

11 Апреля 2024 • 19:28 Комментировать
Пари НН
3:4
Краснодар

По мнению известного российского тренера Александра Григоряна, «Краснодар» сейчас рано списывать со счетов.

По его словам, у игроков краснодарской команды горят глаза, а после прихода на пост главного тренера Мурада Мусаева футболисты воспряли в эмоциаональном плане.

- Не согласен с тем, что у них нет шансов на чемпионство. У Сперцяна увидел горящие глаза, у Кордобы крылья. С приходом Мусаева у них появились крылья. Их шанс в атакующих действиях, - сказал Григорян в эфире «Матч премьер».

Напомним, в марте из «Краснодара» был уволен Владимир Ивич, вместо него команду возглавил Мурад Мусаев. Соглашение со специалистом действует до конца сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Григорян Джон Кордоба Мурад Мусаев Эдуард Сперцян ещё теги

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