Эксперт рассказал, почему матч с «Сочи» будет непростым для «Спаратка»

Александр Шикунов, экс-спортдир московского «Спартака» рассказал, почему «красно-белым» с «Сочи» будет непросто и назвал южан «раненым зверем». Команды сыграют уже в грядущую субботу, это 13 апреля.

«Сочи» надо вылазить из ямы, игра со «Спартаком» для них очень важна, есть шанс зацепиться. «Спартаку» же будет очень тяжело, «Сочи» — раненный зверь и им надо брать очки кровь из носу», - делится Шикунов для «Чемпионата».

Игра «Сочи» - «Спартак» пройдёт в субботу, 13 апреля. Южане идут лишь на 16 месте таблицы с 15 баллами, отставание от зоны стыковых матчей весомое – целых пять баллов.