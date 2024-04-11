Тарасов назвал условие, при котором Галактионов сможет привести «Локомотив» к победе в РПЛ

Экс-хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил наставнику московского клуба Михаилу Галактионову, как выиграть первенство страны.

«Если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в «Локомотив» меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве — 101 процент», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что Тарасов защищал цвета «железнодорожников» с 2010 по 2019 год.

После 22 матчей в чемпионате России коллектив Михаила Галактионова находится на пятой позиции турнирной таблицы, заработав 36 баллов.

В следующем туре «красно-зелёные» примут дома московское ЦСКА. Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 19:30 по столичному времени.