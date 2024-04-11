Непомнящий назвал фаворита дерби «Локомотив» - ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем столичном дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Для меня ЦСКА является фаворитом в матче с «Локомотивом». Потому что ЦСКА играет более стабильно. «Локомотив» же сейчас нервная команда», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что у ЦСКА снова могут возникнуть проблемы во втором тайме, ведь «Локомотив», наоборот, лучше проводит этот отрезок.

Встреча 24-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.