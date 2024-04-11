Григорян назвал европейский клуб, который подошёл бы Чалову

Известный российский специалист Александр Григорян поделился своим мнением о том, где бы форвард ЦСКА Фёдор Чалов мог продолжить свою карьеру.

Ранее была информация, что Чалов после ЦСКА намерен попробовать свои силы в европейском чемпионате. Сообщалось, что отступные в контракте форварда для зарубежных клубов составляют 4,2 миллиона евро.

Во вторник «армейцы» сообщили о подписании нового контракт с игроком, которое действует до конца следующего сезона.

- Он качественный игрок, но не так просто найти ему стилистически клуб. Считаю, что ему подошел бы «Реал Сосьедад», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ»

На счету Чалова в этом сезоне 12 голов в 31 матче за московский коллектив.