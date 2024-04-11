Агент Барбоза объяснил, почему Дугласа Сантоса не вызывают в сборную Бразилии

Известный агент Паулу Барбоза назвал причину того, почему игрок обороны «Зенита» Дуглас Сантос не вызывается в сборную Бразилии.

«По всей вероятности, это связано с тем, что есть другие игроки, на которых хочет посмотреть главный тренер национальной команды. На данный момент тренерский штаб смотрит игроков на той же позиции и ищет подходящих», – цитирует бразильца издание «Спорт День за Днём».

Стоит напомнить, что Сантос присоединился к «сине-бело-голубым» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 28 встреч во всех турнирах, в которых он отличился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.