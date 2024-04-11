Бояринцев: «Если «Сочи» не обыграет «Спартак», клубу будет тяжело спастись»

Денис Бояринцев, бывший игрок московского «Спартака» и тренер считает, что матч со «Спартаком» будет для «Сочи» решающим в плане борьбы за выживание в РПЛ. Южане примут «Спартак» у себя дома в грядущие выходные.

«У «Сочи» сейчас рубикон. Не обыграют «Спартак» и потеряют очки дома – спастись тяжко будет. Поэтому для «Сочи» этот матч определяющий», - говорит Бояринцев «Чемпионату».

Напомним, у сочинцев до сих пор 16 место таблицы РПЛ и 15 баллов. Но в пяти последних турах клуб сыграл вничью. Возглавляет команду испанский специалист Роберт Морено. Спартаковцы в прошлые выходные огорчили московское «Динамо» (2:1) в гостях.