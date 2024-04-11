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Тюкавин станет отцом, форвард и его невеста ждут девочку фото

11 Апреля 2024 • 18:58 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин станет отцом. Новостью делится пресс-служба «бело-голубых».

Пол ребёнка форвард и его невеста Алёна Шабурова узнал прямо на домашнем стадионе клуба, где прошла гендер-пати у будущей семьи Тюкавиных. На мероприятии стал известен пол малышки – это будет девочка.

«Честно, готовился к мальчику. У нас в семье только пацаны, отвечаю», - делится эмоциями Тюкавин.

В текущем сезоне будущий отец оформил 10 голов и восемь ассистов в 28 матчах за динамовцев во всех турнирах. Молодому игроку 21 год, контракт связывает его с московским клубом до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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