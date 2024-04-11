Колосков — о матче «Краснодар» - «Зенит»: Фаворита здесь нет

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче «Краснодар» - «Зенит».

По мнению специалиста, данный поединок можно назвать чемпионским, ведь встречаются лидеры сезона. При этом Колосков считает, что в матче нет фаворита.

«У нас в чемпионате в целом непредсказуемый футбол, команды-фавориты на бумаге могут запросто уступить одному из аутсайдеров», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Функционер считает, что кто подойдет лучше именно к этой игре, тот и окажется победителем.

Матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 апреля. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по мск.